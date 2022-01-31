В Челябинской области на карантине по ОРВИ уже 1637 классов и 28 школ, по ковиду - 39 классов

В Челябинской области продолжает увеличиваться число классов, которые отправляют на карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).

«В Челябинской области 1637 классов в школах области находятся на карантине по ОРВИ», - сообщили в пресс-службе минобрнауки. Накануне закрыли 1467 классов, прирост за сутки – 11,6%.

В 1,5 раза выросло число школ, закрытых на карантин по ОРВИ – 28 общеобразовательных организаций (накануне закрыты для очного обучения 18 школ).

Кроме того, еще 39 классов изолировано по предписанию Роспотребнадзора по причине контакта с больным коронавирусом (вчера – 57 классов).

По данным регионального минздрава, за прошедшие сутки официально подтверждено 577 случаев ковида у школьников, что на 3,6% больше аналогичного показателя предыдущих суток (было – 357 заболевших). С начала учебного года зарегистрировано 2584 случая ковида у учащихся школ, из них в январе 2022 года – 2324.

По разным причинам без введения карантинных мер на дистанционную форму обучения переведены 146 классов и 14 школ в области. Днем ранее – 117 классов и семь школ.

Чуть улучшилась ситуация по детским садам. В 15 детских садах на изоляции как контактные с больным коронавирусом находятся 17 групп. Накануне – 21 группа в 19 дошкольных учреждениях.

По причине острой респираторной вирусной инфекции отправлены на карантин четыре группы и два сельских детских сада в Аргаяшском и Каслинском районах, в пятницу - пять групп и один детский сад в Аргаяшском районе.

Ранее агентство объясняло, по какому алгоритму отправляют южноуральских школьников на карантин по ОРВИ и коронавирусной инфекции.

Родителям настоятельно советуют: Не нужно отправлять в школу заболевшего ребенка. Если в семье имеется больной с инфекцией (в том числе коронавирусной), то контактного ребенка также нужно оставить дома.