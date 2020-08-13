В Челябинской области на трассе М-5 будет дважды закрыто движение

На федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области сегодня, 13 августа, запланированы два закрытия движения.

В связи с проведением работ по переустройству линий электропередач (ВЛ 110 кВ «Чебаркуль - Кундравы») на участке реконструкции км 1798 временное ограничение для транспортных средств в виде закрытия движения вводится с 10:00 до 15:00 (два закрытия по 30 минут).

Как отмечают в ФКУ Упрдор «Южный Урал», автомобилистам необходимо учитывать время в пути с учетом ремонтных работ, а также принимать во внимание изменение схемы организации дорожного движения на участке ремонтных работ, следить за знаками и соблюдать указанный скоростной режим.

Круглосуточная дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал»: 8 (351) 266-65-63.