В Челябинской области на трассе М-5 огранили движение транспорта

В Аргаяшском районе Челябинской области на федеральной трассе М-5 «Урал» с 13 мая 2021 года ввели ограничение движения. В ФКУ Упрдор «Южный Урал» попросили водителей отнестись с пониманием к временным неудобствам и следить за знаками.

Ограничение в виде прекращения движения транспорта вводится на 66 километре авдотороги М-5 «Урал» «подъезд к Екатеринбургу» рядом с поселком Башакуль в Аргаяшском районе. Оно будет действовать с 13 мая по 10 октября 2021 года.

«Схемы утверждены ФКУ Упрдор «Южный Урал» на период выполнения ремонтных дорог, - сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал». - Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать данную информацию при планировании своего маршрута».

Круглосуточная дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).