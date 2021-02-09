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В Челябинской области на трассе М-5 вводятся временные ограничения

В Челябинской области в связи с проведением работ по установке модульных надземных пешеходных переходов на автомобильной дороге М-5 «Урал» (подъезд к Екатеринбургу) вводятся временные ограничения.

Как сообщает упрдор «Южный Урал», на 48-м километре (возле поселка Ново-Казанцево) завтра, 10 февраля, с 21.00 до 22.00 и с 22.30 до 23.30 будет действовать ограничение скорости.

Временное перекрытие данного участка трассы - с полной остановкой движения - будет осуществлено десятого февраля на период с десяти до половины одиннадцатого вечера.

На 15-м километре (рядом с деревней Смольное) трассы М-5 ограничение скорости будет действовать десятого февраля с 22.00 до 23.30; 11-го февраля - с полуночи до 00.30, с 00:30 до 01.00 и с 01.30 до 02.30.

Временное перекрытие, с полной остановкой движения транспорта, на данном участке федеральной автодороги будет осуществлено с 23.30 до полуночи десятого февраля и с 01.00 до 01.30 11-го февраля.

В ФКУ Упрдор «Южный Урал» отмечают, что автомобилистам необходимо принять во внимание изменение схемы организации дорожного движения, следить за знаками и учитывать данную информацию при планировании своего маршрута. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал»: 8 (351) 266-65-63.