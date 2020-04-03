В Челябинской области начинает работу школьный интернет-канала в помощь старшеклассникам

С понедельника, шестого апреля, в Челябинской области начнется вещание регионального школьного интернет-канала, который поможет учащимся лучше подготовиться к экзаменам в условиях дистанционного обучения.

Об этом сообщил агентству «Урал-пресс-информ» министр образования и науки области Александр Кузнецов.

«Контент канала пока будет ориентирован на выпускников 9-11-х классов, которым предстоит итоговая аттестация. Даже с учетом того, что сроки немного сдвинуты», - отметил глава минобрнауки.

Как пояснили в Рособрнадзоре, готовятся документы о переносе сроков начала основного периода единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2020 года на 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для выпускников 9 классов – на 9 июня.

Оператором школьного интернет-канала в Челябинской области будет Центр оценки качества и информатизации образования. «Будем снимать дополнительно уроки в школах в том числе, привлекать педагогов. Важно попасть в школьную программу, сконцентрироваться на подготовке к ЕГЭ, делая акцент на те темы, которые вызывают наибольшее затруднение у учеников», - отметил Александр Кузнецов.

Параллельно министерство прорабатывает вопрос, как представить в сети дополнительное образование. «Это сложнее, потому что нет жестких стандартов. И не все направления можно представить в сети», - рассказал Александр Кузнецов.