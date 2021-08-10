В Челябинской области - новый антирекорд по числу умерших пациентов с ковидом за сутки

В Челябинской области за прошедшие сутки скончалось 25 пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19 (днем ранее – 17). Такого числа умерших от ковидной пневмонии за сутки не регистрировалось за весь период пандемии.

С начала пандемии умерло три тысячи 589 жителей с коронавирусной инфекцией. Из них две тысячи 330 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 259 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки зарегистрировано 365 новых случаев коронавируса, что на 0,6% больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 363 случая, прирост – 0,8%). Сначала пандемии лабораторно подтверждено 78 тысяч 507 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Из общего числа заболевших 68 тысяч 729 жителей, инфицированных коронавирусом, сумели победить коварную болезнь. Накануне выздоровели и выписаны из больницы 291 пациент, переболевший ковидом (днем ранее – 279).

Продолжают борьбу с ковидом на госпитальных базах и на дому шесть тысяч 147 человек, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – шесть тысяч 98 человек).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.