В Челябинской области оборудовано еще сорок койко-мест для пациентов с ковидом

В Челябинской области за прошедшие сутки было оборудовано еще сорок койко-мест для лечения новой коронавирусной инфекции Covid-19 и пневмоний, которые она вызывает.

Об этом сегодня, 21-го октября, на брифинге сообщила первый заместитель главы региона Ирина Гехт.

«Десять коек реабилитации было открыто на базе роддома №1 в Магнитогорске. С сегодняшнего дня заработала база лечения в челябинской городской клинической больнице №1. Первые 30 коек уже начали прием пациентов. Соответственно, в лечебном учреждении начал работать компьютерный томограф, как мы и говорили. Постепенно, по мере оборудования кислородом, будут поэтажно подключаться новые койки для оказания помощи пациентам с пневмониями», - сказала Ирина Гехт.

Таким образом, число коек для больных коронавирусом и пневмониями на Южном Урале сегодня приближается к шести тысячам.

Напомним, на этой неделе в регионе было также открыто 26 дополнительных коек на базе челябинской областной клинической больницы №3. С понедельника под ковидный госпиталь была полностью перепрофилирована горбольница №8 Челябинска. Учреждение может принять 725 пациентов с ковидом и вызванными им пневмониями.

Кроме того, на текущей неделе началось размещение ковидных пациентов в хирургическом корпусе ГКБ №1 Челябинска (ранее для пациентов с коронавирусом или подозрением на эту инфекцию был отдан девятиэтажный терапевтический корпус данной больницы).

С понедельника пациентов начала принимать и база долечивания в селе Подовинное Октябрьского района, а в минувшие выходные была открыта госпитальная база в Троицке.