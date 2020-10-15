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В Челябинской области одаренные дети и их наставники получат денежное поощрение

Общество
Сегодня, 10:32
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В Челябинской области победители и призеры международных и всероссийских соревнований технической направленности, а также для их педагоги получат денежное поощрение.

Соответствующее постановление об учреждении специального денежного поощрения подписал губернатор Алексей Текслер.

Как сообщает пресс-служба главы региона, каждый школьник - победитель конкурсного отбора и его наставник получат по 50 тысяч рублей.

«Развитие поддержки одаренных детей и их наставников – это важная задача областного правительства. От нас сегодня зависит, смогут ли наши дети в будущем стать источником инновационных идей и созидательного творчества», – отметил Алексей Текслер.

В конкурсе могут принять участие ученики 5-11 классов – победители и призеры международных и всероссийских олимпиад, первенств, фестивалей, чемпионатов технической направленности (научно-технического и спортивно-технического направлений).

Каждая образовательная организация сможет выдвинуть своего кандидата. На основе конкурсных материалов будет составлен рейтинг участников. Министерство образования и науки Челябинской области отберет 80 победителей. Они получат специальное денежное поощрение в размере 50 тысяч рублей.

По итогам конкурса среди учеников будет осуществляться выдвижение кандидатов на соискание специального денежного поощрения для педагогов-наставников. Выдвижение также производит учредитель образовательной организации, в которой работает наставник победителя олимпиад и чемпионатов технической направленности.

Педагоги также получат в размере 50 тысяч рублей каждое.  В случае если победителя или призера международных и всероссийских олимпиад, первенств, фестивалей, чемпионатов технической направленности (научно-технического и спортивно-технического направлений) подготовили несколько педагогических работников, денежное поощрение делится между ними поровну. Кроме того, педагогический работник вправе получить не более одного денежного поощрения в текущем году.

К международным и всероссийским олимпиадам, первенствам, фестивалям, чемпионатам технической направленности относятся: олимпиада Национальной технологической инициативы, Всероссийская научно-техническая олимпиада и другие мероприятия с обучающимися, включенные в календарь мероприятий Федерального центра технического творчества учащихся федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН».

 

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