В Челябинской области одна школа закрыта на карантин по ОРВИ, а четыре вернулись к занятиям
В Челябинской области к списку школ, закрытых на карантин по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ), добавилась еще одно учебное заведение. При этом четыре школы вернулись к занятиям в обычном режиме.
Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь министерства образования и науки региона Светлана Платонова, на карантин по ОРВИ за прошедшие сутки закрылась Бродокалмакская школа (село Бродокалмак, Красноармейский район).
«Четыре школы вышли с карантина: школа №3 и школа №6 в Южноуральске, школа №13 Саткинского района и школа в Кизильском районе (Богдановская).
Помимо этого, сократился список классов, которые учатся в дистанционном режиме.
Таким образом, по состоянию на 29 сентября на карантин по ОРВИ закрыты восемь школ и 441 класс. Накануне на дистанционном обучении было 11 школ и 506 классов.
Приостановлен учебный процесс в двух школах Красноармейского района (Якуповская и Лазурненская), в одной школе Кизильского района (Гранитная), в Еманжелинской специальной (коррекционной) школе-интернате, школе №1 Кусы, Нагорненской школе, школе №6 Миасса и Бродокалмакской школе.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом в Челябинской области оценивается как не эпидемическая.
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