В Челябинской области освободят от уплаты транспортного налога технопарки и резидентов ОЭЗ

Депутаты сразу трех комитетов Челябинской области обсудили поправки в региональный закон «О транспортном налоге», которые освободят от уплаты транспортного налога технопарки и резидентов особых экономических зон

Законопроект рассмотрели на заседаниях комитета по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию, комитета по бюджету и налогам и комитета по экономической политике и предпринимательству.

Законопроект предусматривает освобождение от уплаты транспортного налога по грузовым автомобилям, автобусам и другим самоходным машинам и механизмам на пневматическом и гусеничном ходу (кроме мотосаней и снегоходов) резидентов и управляющие компании промышленных технопарков Челябинской области – на пять налоговых периодов. А также резидентов и управляющие компании особых экономических зон, созданных на территории Челябинской области – на 10 налоговых периодов.

«В Челябинской области на площадке АО НПО «Электромашина» создается первый промышленный технопарк «ЗЭМ». Также ведется работа по созданию особой экономической зоны на территории Увельского района на базе Транспортно-логистического комплекса «Южноуральский». Прорабатывается вопрос по созданию такой зоны и на территории Челябинска, - прокомментировал депутат Законодательного Собрания, один из авторов законодательной инициативы, Владимир Дремов. - Особая экономическая зона, как территория с льготным налоговым и таможенным режимом, является одним из инструментов повышения эффективности уровня региональной экономики. Ее наличие дает региону такие возможности как создание новых рабочих мест, развитие экспортной базы, обеспечение импортозамещения. Мы изучили практику регионов, где подобные экономические зоны уже работают, например, в Липецке, Татарстане».

Законопроект был разработан для улучшения инвестиционной привлекательности региона, а также в продолжение работы по обеспечению условий для создания и развития промышленной инфраструктуры на его территории.