Фото: Фото: Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям

В Челябинской области отменили карантин по птичьему гриппу, сообщает региональный Россельхознадзор.

Ограничительные мероприятия по высокопатогенному гриппу пернатых, действовавшие с 30 августа, отменены распоряжением регионального правительства.

Как напоминает пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Татьяна Нахтигаль, очаг птичьего гриппа в селе Халитово Кунашакского муниципального района зафиксировали 26 августа, после чего в эпизоотическом очаге установили ограничительные мероприятия.

В угрожаемую (десятикилометровую) зону вошли деревни Кубагушева, Мансурова, Бурино, Малая Казакбаева, железнодорожная станция Тахталым Халитовского сельского поселения, а также деревня Сосновка Буринского сельского поселения, деревня Арыкова, поселок Разъезд №3, поселок Маяк Кунашакского сельского поселения.

Кроме того, была определена зона наблюдения, радиус которой - до 70 километров от границ угрожаемой зоны.

В очаге птичьего гриппа и угрожаемой зоне запретили лечение больных птиц, ввоз, вывоз птиц и инкубационного яйца, убой птиц и вывоз продуктов убоя. Под запретом находились также вывоз кормов, инвентаря, выгульное содержание птицы и охота на пернатых.

Специалисты ветеринарной службы провели необходимые мероприятия по ликвидации очага птичьего гриппа, что позволило практически через полтора месяца после его выявления добиться отмены карантина.

В настоящее время Челябинская область является благополучным по гриппу птиц (с вакцинацией) регионом, за исключением Кунашакского района, который по-прежнему сохраняет статут неблагополучного (с вакцинацией).

«Такая ситуация продлится еще некоторое время, и при отсутствии возникновения новых очагов гриппа птиц району поменяют статус на благополучный. Соответственно, таковой будет признана и вся территория Челябинской области», - пояснила Татьяна Нахтигаль.