12.10.2022
Наталья Котова направила 154 миллиона рублей в поддержку мобилизованных челябинцев
12.10.2022
ВТБ увеличил выдачу розничных кредитов в сентябре
12.10.2022
В Челябинской области отменили карантин по птичьему гриппу
12.10.2022
ЮУрГУ инициировал акцию поддержки мобилизованных
12.10.2022
«Урок здоровья» для школьников
12.10.2022
Сергей Миронов поддержал инициативу направлять журналистов в информационные подразделения ВС РФ
В Челябинской области отменили карантин по птичьему гриппу
Птичий грипп в Челябинской области сумели победить за полтора месяца
02.09.2022
В Кунашакском районе введен карантин по птичьему гриппу
30.08.2022
В Челябинскую область пришел птичий грипп
15.09.2021
Челябинские власти предупредили горожан о рисках заражения птичьим гриппом
09.09.2021
В Челябинске птичий грипп выявлен у домашнего гуся
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022
Для Украины настал Судный день
10.10.2022
Весь мир следит, чем Москва ответит за Крымский мост
08.10.2022
Мобилизованные мужчины Южного Урала демонстрируют боевой настрой и поддерживают друг друга в зоне СВО
07.10.2022
Заметное похолодание придет на Южный Урал на следующей неделе
06.10.2022