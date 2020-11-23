В Челябинской области отметили День Деда Мороза

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Вчера, 22 ноября, на территории физкультурно-спортивного клуба «Горка» челябинцы и копейчане праздновали День рождения Деда Мороза и развешивали кормушки для птиц.
Об этом сообщил в своем телеграмм-канале заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков. По его словам, семейный праздник собрал более ста человек.
Помимо развлекательной программы, которая включала в себя танцы, хороводы, песни и конкурсы, участники подготовили для синичек и других мелких птиц столовую, которая традиционно расположилась на Аллее Кормушек в «Горках» на экологической эко-трапе.
Все желающие приняли участие в создании собственной кормушки. Вместе со снеговиками-помощниками они смастерили торт, ярусы которого украсили разными видами зерна.
Некоторые семьи принесли с собой готовые кормушки, сделанные своими руками.
За творческость и проявленный интерес все участники получили подарки от Министерства экологии Челябинской области.
«Большое начинается с первого, маленького шага. Кормушки, которые станут столовыми на эту зиму для наших пернатых друзей, помогут сохранить жизни сотням птиц, а те, в свою очередь, сберегут наши деревья, нашу природу, а это уже большое дело», – заявил Виталий Безруков.
Желающие написали письмо с пожеланиями Деду Морозу и лично передали его в руки главному волшебнику страны.
12 ноября в Челябинской области стартовала экологическая акция «СИНИЧКА 2020–2021», организованная Министерством экологии. Проект предполагает создание птичьих кормушек, размещение их на ветвях деревьев и, конечно же, подкормку птиц.
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