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В Челябинской области по 10 тысяч рублей выплатят на 500 тысяч детей

Общество
Сегодня, 13:25
Автор: 
Любовь Юрина

Семьи в Челябинской области смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Таких детей в регионе порядка 500 тысяч.

Об этом рассказала заместитель управляющего региональным отделением ПФР Нина Истомина.

По ее словам, региональное управление ПФР начало оказывать дополнительную материальную помощь семьям с детьми еще с начала апреля. Изначально предусматривалась выплата пяти тысяч рублей семьям, имеющим право на материнский капитал, и детям до трех лет. В апреле за поддержкой обратились почти 43 тысячи человек, им в общей сложности были выплачены 230 миллионов рублей. В мае подано 51 тысяча заявлений, выплачены 322 миллиона рублей. Заявление на эту выплату может подать только лицо, имеющее право на маткапитал.

Указом от 11 мая 2020 года расширен круг получателей выплат семьям с детьми. Предусмотрена ежемесячная выплата в размере пяти тысяч рублей детям, родившимся либо усыновлённым, с первого апреля 2017 года до первого января 2020 года. «Фактически выплаты в размере пяти тысяч рублей могут быть осуществлены всем детям в возрасте до трех лет», - пояснила Истомина. Заявление на эту выплату

Кроме того, этим Указом предусмотрена новая единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте от 3 до 16 лет при условии достижения 16 лет до 30 июня 2020 года. Эта выплата предоставляется на каждого ребенка. Если в семье один ребенок от 3 до 16 лет, выплачивается 10 тысяч рублей, если два ребенка – 20 тысяч рублей, и так далее.

Заявление на вторую выплату (которая не зависит от маткапитала) и единовременную выплату может подать как мама, так и папа и опекун. Если заявление подадут оба родителя, выплату получит тот, кто подал заявление первым.

Нина Истомина подчеркнула, что заявление можно подать до первого октября 2020 года через портал Госуслуг, а также лично обратиться в любую клиентскую службу ПФР, независимо от прописки, или в МФЦ. Опекуны не могут подать заявление через портал. В связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в Пенсионный фонд сейчас можно только по предварительной записи.

Единовременная выплата осуществляется с 11 мая по 30 июня 2020 года включительно. Деньги начнут выплачивать с первого июня 2020 года. В случае одобрения заявления доставка единовременной выплаты осуществляется только на банковский счет заявителя в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
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детские пособия
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