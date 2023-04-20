В Челябинской области подешевели огурцы, картошка, гречка и геркулес

В Челябинской области в марте зарегистрировано снижение цен на 44 позиции продовольственных товаров, по 127 позициям непродовольственных товаров и по девяти позициям в сфере услуг по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Контрольно-счетная палата (КСП) региона.

Более всего подешевели свежие огурцы (-снижение на 22,6%, средняя цена - 176,38 рубля за килограмм), картофель (-6,1%, 33,37 рубля за килограмм), гречневая крупа (-4,7%, в среднем ее можно приобрести за 96,20 рубля за килограмм) и овсяные хлопья «Геркулес» (-3,5%, до 72,25 рубля).

«Здесь продефляционными факторами стали хорошая урожайность прошлого года и постепенное поступление свежего урожая овощей», - пояснили в КСП.

Кроме того, снизились цена . В их числе электродрель (-6,4%), телевизор (-6,2%), крем для рук (-6%), препарат «Афобазол» (-5,4%)

«Бытовая техника дешевеет в результате снижения спроса и ухода с рынка европейских и американских производителей. Как следствие, данные рыночные ниши заполняют азиатские и российские производители с более скромными ценниками», - отметили в КСП.

Газомоторное топливо упало в цене на пять процентов. «Газовое моторное топливо традиционно дешевеет весной, так как у производителя снижаются издержки на его производство», - подчеркнули в КСП.

Также снизились затраты , в том числе поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии (-12,3%) и в Турцию (-4,3%), проезд в такси (-5,6%), стоимость полиса КАСКО (-5,3%) и шиномонтаж колес легкового автомобиля (-4,5%).