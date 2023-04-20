20.04.2023
В Челябинской области подешевели огурцы, картошка, гречка и геркулес
20.04.2023
Как будет работать городской транспорт в Челябинске и Копейске на Радоницу
20.04.2023
«Остров надежды» для бездомных животных приглашает в гости – знакомиться
20.04.2023
Челябинца будут судить за попытку убийства собаки своей дочери
20.04.2023
Челябинцев приглашают на лекцию-концерт в честь 150-летия Сергея Рахманинова
20.04.2023
На Зигальге раньше обычного распустилась медуница
В Челябинской области подешевели огурцы, картошка, гречка и геркулес
12.04.2023
КСП Челябинской области проверит эффективность расходов на обеспечение аграриев
10.04.2023
КСП Челябинской области проверит траты на капстроительство
04.04.2023
КСП Челябинской области проанализирует закупки в рамках проекта «Культурная среда»
03.04.2023
КСП Челябинской области проверит эффективность использования бюджетных средств минсельхозом
В Челябинской области в начале этого года уменьшилась естественная убыль населения
18.04.2023
Алексей Текслер озвучил предложения по дальнейшему экономическому развитию
17.04.2023
У православных началась Светлая Пасхальная Седмица
17.04.2023
Президент, Патриарх, премьер, губернатор, митрополит и спикер поздравляют южноуральцев
16.04.2023
Православные христиане готовятся встретить Пасху (расписание Богослужений)
15.04.2023