В Челябинской области подтверждено 110 новых случаев заболевания коронавирусом

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 110 новых случаев коронавирусной инфекции. Это ниже аналогичного показателя предыдущего дня (было 119).

На утро второго августа в регионе подтверждены 12 023 случаев заболевания COVID-19.

Как сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области, за прошедшие сутки из больниц выписаны семь человек. Всего за время пандемии 8022 южноуральцев выздоровели. Методами ИФА и ПЦР проведено 404164 теста. Контакты всех пациентов обрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на «горячую» линию.

Напомним, южноуральцы с подтвержденным коронавирусом находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Те, у кого коронавирус протекает без клинических проявлений, лечатся на дому под постоянным присмотром врачей.

Напомним, в регионе до девятого августа действуют ограничения и правила режима повышенной готовности. Необходимо соблюдать масочный режим в общественных местах и социальную дистанцию. И, конечно, не стоит забывать о мерах профилактики: чаще мыть руки, проводить влажную уборку, проветривать и дезинфицировать помещения. При первых признаках недомогания - обращаться к врачу.

