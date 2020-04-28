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В Челябинской области подтверждено 19 новых случаев коронавируса

Общество
Сегодня, 11:36
Автор: 
Олеся Денисова

За прошедшие сутки в Челябинской области подтверждено 19 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что на 26 случаев меньше, чем сутки назад.

Темпы прироста заболевших ковидом в регионе продолжают снижаться.

На утро вторника, 28 апреля, в регионе подтверждено 432 случая коронавируса.

В златоустовском очаге за последние сутки выявлено лишь двое новых заболевших. Напомним, в городе на сегодня отмечено наибольшее число случаев заболевания (на вчерашний день было 157). Один из корпусов городской больницы, где отмечена вспышка коронавирусной инфекции, закрыт на карантин (и пациенты, и сотрудники). На карантин отправлены и все 20 сотрудников  Златоустовского поисково-спасательного отряда.

К настоящему моменту 49 заболевших выздоровели и выписаны из больниц. Трое жителей Башкортостана переведены в больницу по месту прописки.

В регионе зарегистрирована первая смерть от ковидной пневмонии. Ранее в области умерло трое пациентов, у которых было онкологическое заболевание и вдобавок у них подтвердился коронавирус.

В больницах продолжает лечение 376 человек. Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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