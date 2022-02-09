09.02.2022
В Магнитогорске будут судить 13 участников «алкогольной» ОПГ
09.02.2022
Пенсионерка из Челябинска лишилась денег, решив отдохнуть в Сочи
09.02.2022
В Челябинской области появилась новая мера поддержки детей-сирот
09.02.2022
Текслер – главе ФНС области: Считаю нашу общую работу по наполнению бюджета позитивной
09.02.2022
Экс-начальника колонии Копейска судят за взятки от осужденных
09.02.2022
Российские авиакомпании продолжат получать субсидии в течение трех лет
В Челябинской области появилась новая мера поддержки детей-сирот
Челябинский городской бор: застроить нельзя запретить
09.02.2022
При каких условиях школы Челябинской области закрывают на карантин
08.02.2022
В Челябинске четыре года не могут определить границы «зелёного пояса». Заткнуть за пояс или затянуть – вот в чём вопрос?
07.02.2022
Ох уж эти бордюры! В миндортрансе ответили на претензии водителей
04.02.2022
В Челябинской области 68 школ находится на карантине по ОРВИ
03.02.2022