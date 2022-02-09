В Челябинской области появилась новая мера поддержки детей-сирот

В Челябинской области дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, могут рассчитывать на компенсацию расходов по оплате найма жилого помещения до предоставления им благоустроенного жилья.

Компенсация расходов на оплату найма жилого помещения предоставляется по окончании срока пребывания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в образовательных организациях, организациях социального обслуживания, медицинских организациях, а также по завершении получения профессионального образования, профессионального обучения, либо окончании прохождения военной службы по призыву, либо окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях.

Компенсация расходов назначается на срок действия договора найма жилого помещения в размере ста процентов от оплаты за жилое помещение, но не более шести тысяч рублей в месяц в городских округах Челябинской области и трех тысяч рублей в месяц в муниципальных районах. Об этом сообщили в администрации Челябинска.

Для предоставления компенсации расходов лица из числа детей-сирот лично либо через законных представителей обращаются в управления социальной защиты населения по месту фактического жительства, предоставив следующие документы: заявление о предоставлении компенсации расходов на оплату найма жилого помещения; договор найма жилого помещения, заключенный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; документ, удостоверяющий личность заявителя; реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации на имя заявителя; документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае если за компенсацией расходов на оплату найма жилого помещения обращается представитель заявителя).