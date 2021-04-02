В Челябинской области появилась своя волонтерская рота

В Челябинской области появилась своя волонтерская рота - региональное подразделение Всероссийского добровольческого молодежного общественного движения.

Возглавил «Волонтерскую роту Боевого Братства» на Южном Урале 23-летний Георгий Пономаренко. Новый молодежный лидер увлекается спортом, единоборствами, чтением, предпочитает активный отдых.

Георгий является кандидатом в мастера спорта по универсальному бою, выступал на различных региональных турнирах по кикбоксингу. Прошел срочную службу в войсках национальной гвардии в Озерске (2018-2019). По первому (среднему профессиональному) образованию - юрист (учился в НИУ ЮУрГУ). В настоящее время проходит обучение в Московском финансово-промышленном университете «Синергия» (факультет государственного и муниципального управления).

Пономаренко имеет благодарность администрации Южно-Уральского государственного университета «За социальную активность», грамоту от командира войсковой части «За отличие в службе и высокие показатели в боевой подготовке».

«Волонтерство - это звено, включающее в себя идею объединения молодежи. Сегодня молодежь нуждается в новых подходах, а у молодых людей есть потребность проявить себя, направить свои навыки и силы на развитие региона», - отметил Георгий Пономаренко.

По его словам, «Волонтерская рота» создана для поддержки идей патриотизма, ее задачами является сохранение исторической памяти среди молодежи, поддержка ветеранов и малоимущих семей.

«Нашему движению претит, когда молодежь обманом втягивают в экстремистские сообщества, в незаконные митинги. Мы полностью поддерживаем нашего национального лидера Владимира Путина. Мы - за созидание! - поделился челябинец. - Волонтер нашего движения всегда готов протянуть руку помощи, всегда откликнется на чужую беду».

В ближайшее время «Волонтерская рота» Южного Урала планирует начать набор участников движения.

СПРАВКА

Всероссийское добровольческое молодежное общественное движение «Волонтерская Рота Боевого Братства» ведет работу в сфере патриотического воспитания молодежи в сорока субъектах РФ, содействует сохранению исторической памяти, работает в условиях чрезвычайный ситуаций.

В рамках проекта представители «Волонтерской Роты» проводят образовательные семинары для молодежи в регионах России. Самые активные участники семинаров затем формируют на местах команды - волонтерские роты - с целью популяризации патриотического мировоззрения и проведения мероприятий.