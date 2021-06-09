В Челябинской области появится еще одно место притяжения

Обелиск «Европа-Азия», расположенный на федеральной трассе М-5 на территории Челябинской области, может стать центром притяжения и туристическим объектом.

Этот вопрос обсуждался в ходе встречи губернатора Алексея Текслера и исполняющего обязанности начальника ФКУ УпрДор «Южный Урал» Владимира Муравьева.

Глава региона предложил УпрДор совместно с региональным миндором заняться вопросами обустройства обелиска и найти интересное инфраструктурное решение.

На встрече также обсудили создание современной инфраструктуры при въезде в регион, на границах субъектов. Алексей Текслер обратил внимание Владимира Муравьева на въезд в Челябинскую области со стороны Республики Башкортостан. «Должно быть благоустройство вдоль дороги, отсутствие стихийных рынков, необходимо привести в такое состояние, чтобы при въезде в Челябинскую область было понятно – это динамично развивающая территория», – обозначил Алексей Текслер.

В ходе встречи шел разговор и о текущем состоянии федеральных дорог на территории области и планах развития дорожной сети.

«Мы очень серьезно относимся к развитию всех дорог в Челябинской области – это опорная сеть как для региона, так и для страны в целом. Мы уделяем особое внимание этому вопросу, - отметил в ходе встречи Алексей Текслер. - Я постоянно веду переговоры с Минтрансом РФ по поводу поддержки всех решений по ремонту, а самое главное, по переводу в четырехполосное состояние наших федеральных трасс. Это важнейшая и системообразующая задача, так как это безопасность, комфорт для жителей, мобильность, развитие экономического и туристического потенциала региона».

Глава региона подчеркнул, на Южном Урале серьезные планы по ремонту и реконструкции федеральных автомобильных дорог. На трассе М-5 «Урал» ведутся работы от границы с Республикой Башкортостан и Обход города Сим. В проектировании находится участок от Чебаркуля до Миасса, капитальный ремонт которого начнется в 2022 году.

Отдельно Алексей Текслер обратил внимание на трассу М5 «Урал» до Екатеринбурга. Планируется в 2022 году завершить капитальный ремонт магистрали, сейчас работы находятся в активной стадии. Кроме того, в планах расширение трасс до Кургана и Троицка.

Владимир Муравьев отметил, что на 2021 год запланирован капитальный ремонт 8,7 километра, ремонт 31 километра, устройство слоев износа автомобильных дорог общей протяженностью 39,6 километра. В этом году продолжается реконструкция трассы М-5 «Урал» от границы с Республикой Башкортостан, Обход города Сим и до Екатеринбурга.

В ходе рабочей встречи Алексей Текслер и Владимир Муравьев подтвердили совместные планы по завершению работ по расширению федеральных трасс и доведению их до четырех полос.

Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Челябинской области