В Челябинской области появится система «Автоураган»

В Челябинской области начинается тестирование аппаратно-программного комплекса автоматического распознавания государственных регистрационных знаков транспортных средств и фиксации нарушений ПДД «Автоураган».

Об этом сообщил сегодня руководитель ГИБДД Челябинской области Иван Прутков.

«Автоураган» предназначен для решения таких задач идентификации, регистрации и контроля перемещения транспортных средств в потоке любой интенсивности: от небольших автостоянок до многополосных автомагистралей. Система автоматического видеоконтроля АПК Автоураган-ВСМ используется для фиксации нарушений ПДД и розыскных мероприятий.

«Мы будем его применять для фиксирования выезда водителей на полосу встречного движения, для фиксации перемещения машин в общем потоке движения. Сначала у нас будет один такой прибор. Прежде чем нам выходить на руководство области с вопросом о приобретении большего количества, мы должны понимать эффективность прибора», - сказал начальник ГИБДД Челябинской области Иван Путков.

Добавим, комплексы «Автоараган» активно применяются для контроля автотрафика на трассах и перекрестках по всей России, во всех климатических зонах – от Камчатки до Калининграда, от Архангельска до Грозного.