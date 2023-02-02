02.02.2023
Карина Левко представит Челябинскую область в финале конкурса «А ну-ка, девушки!»
02.02.2023
В Челябинской области появится система «Автоураган»
02.02.2023
В Челябинске открылся Центр амбулаторной онкоурологической помощи
02.02.2023
Пязока и Вегельмана из печально известного «Речелстроя» обвинили в хищении миллиардов
02.02.2023
На станции «Челябинск-Главный» выявлена течь в одной из цистерн
02.02.2023
В Челябинской области около трех тысяч студентов проходят сейчас практику на предприятиях
В Челябинской области появится система «Автоураган»
25.01.2023
В 2023 году на опасных участках дорог Челябинской области установили 58 камер
21.10.2022
Новшество в правилах дорожного движения
17.01.2022
В Челябинске дорожники грубо нарушают правила дорожного движения
31.03.2021
Вступают в силу новые правила сдачи экзамена на водительское удостоверение. Станет легче или труднее?
Жители Тугайкуля просят убрать лесопилку подальше от новой школы и их домов
02.02.2023
С первого февраля проиндексирован размер маткапитала
01.02.2023
Енот и Чебурашка - против укронацистских свастик и черепов
31.01.2023
В Челябинской области 55 классов и одну школу закрыли на карантин по ОРВИ
31.01.2023
В Челябинске грядет благоустройство северо-западной части Миасса
30.01.2023