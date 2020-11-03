В Челябинской области приостановлена диспансеризация
В Челябинской области официально приостановлена диспансеризация населения. Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе.
Об этом сообщил сегодня, второго ноября, на брифинге министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.
Он сообщил, что в связи с распространением коронавируса в регионе, принято решение приостановить диспансеризацию населения.
Так же он отметил, что обязательные профосмотры останутся в силе. Приостановка диспансеризации будет действовать до особого распоряжения правительства региона.
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