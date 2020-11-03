ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинской области приостановлена диспансеризация

Общество
Сегодня, 10:54
Размер текста
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинской области официально приостановлена диспансеризация населения. Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе.

Об этом сообщил сегодня, второго ноября, на брифинге министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

Он сообщил, что в связи с распространением коронавируса в регионе, принято решение приостановить диспансеризацию населения.

Так же он отметил, что обязательные профосмотры останутся в силе. Приостановка диспансеризации будет действовать до особого распоряжения правительства региона.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Коронавирус
Общество
Сегодня, 10:52
В Челябинске увеличат число рабочих, восстанавливающих жилой дом и больницу после взрыва
Общество
Вчера, 16:01
В Челябинской области за трое суток умерло 18 пациентов с ковидом
Общество
Вчера, 15:01
Алексей Текслер: Первых пациентов новая инфекционная больница примет 12 ноября
Общество
Вчера, 12:54
Из-за угрозы распространения «ковида» в Челябинске закрыли парикмахерскую
Вчера, 17:28
Анонсы событий и мероприятий на 3 ноября
Вчера, 16:39
Житель Челябинска признан самым удивительным участником популярного телепроекта
Вчера, 16:01
В Челябинской области за трое суток умерло 18 пациентов с ковидом
Вчера, 15:01
Алексей Текслер: Первых пациентов новая инфекционная больница примет 12 ноября
Вчера, 14:14
Челябинцы в соцсетях подвергли критике результат благоустройства набережной Смолино
Вчера, 14:09
Челябинские хирурги пришили сварщику отрезанную кисть спустя 15 часов
Вчера, 13:37
Борцы за возвращение роддома в Златоусте не оставили попыток провести митинг
Вчера, 12:54
Из-за угрозы распространения «ковида» в Челябинске закрыли парикмахерскую
Вчера, 12:53
ОНФ заявил о мусорном хаосе и бездействии властей в Красноармейском районе
Вчера, 12:31
В Челябинской области ковид оборвал жизнь еще одного медработника
Среда обитания
Вчера, 10:30
«Бор, который мы теряем»
В Челябинске прошел пятый митинг за сохранение Городского бора
Культура
Сегодня, 11:15
С любовью к родной земле
В преддверии своего 99-летия ветеран Великой Отечественной делится с южноуральцами своим творчеством
Новости
Сегодня, 10:52
Общество
В Челябинске увеличат число рабочих, восстанавливающих жилой дом и больницу после взрыва
Сегодня, 10:51
Экономика
Антимонопольщики проверят контракт администрации Челябинска с ГУФСИН
Сегодня, 10:49
Экономика
ВТБ и «Ростелеком» запустили оплату услуг связи с использованием Системы быстрых платежей
Сегодня, 09:47
Среда обитания
Таганай готовится к зиме и запасается провизией для своих обитателей
Вчера, 19:21
Общество
Пострадавшая от взрыва челябинская больница начнет принимать пациентов через три недели
Материалы рубрики
Сегодня, 10:52
Общество
В Челябинске увеличат число рабочих, восстанавливающих жилой дом и больницу после взрыва
Вчера, 19:21
Общество
Пострадавшая от взрыва челябинская больница начнет принимать пациентов через три недели
Вчера, 17:40
Общество
В Челябинской области приостановлена диспансеризация
Вчера, 17:37
Общество
Юрий Семенов: Ковидные больные умерли не из-за взрыва кислородной станции
Вчера, 17:28
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 3 ноября
Теги
Юрий Семенов
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика