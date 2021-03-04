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В Челябинской области привито от ковида более 85 тысяч человек

В Челябинской области поставили прививку против коронавирусной инфекции COVID-19 почти 16 тысяч жителей.

«Свыше 85 тысяч южноуральцев уже поставили первый компонент вакцины "Спутник V", свыше 35 тысяч человек закончили вакцинацию вторым компонентом», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона.

Всего на данный момент в Челябинскую область поступило 115 тысяч 900 тысяч доз вакцины Гам-Ковид-Вак» или «Спутник V» (создан учеными Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи совместно с РФПИ). Плюс в сентябре 2020 года была пилотная партия - 42 дозы. Вакцина приходит в регион в постоянном режиме.

В регионе работает более 115 пунктов вакцинирования в 63 больницах Челябинской области. Они охватывают всех жителей.

Все желающие могут в режиме онлайн записаться на вакцинацию через сайт госуслуги.

«Медицинские организации формируют списки добровольцев, чтобы во всеоружии встретить очередную партию и четко провести вакцинацию, - рассказали в минздраве. - Радует, что жители активно приходят на вакцинацию и заботятся о своём здоровье».

При этом в Челябинской области сохраняется устойчивый тренд на снижение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией – сокращается число выявляемых случаев ковида за сутки, уменьшается число госпитализированных, растет число выздоравливающих.

Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 52 тысячи 689 случаев заболевания COVID-19, в том числе за прошедшие сутки - 171 новый инфицированный. Выздоровели и выписаны из больниц более 45 тысяч южноуральцев. Продолжают лечение 5,3 тысячи человек.

В регионе сохраняется высоким охват тестирования на ковид. В министерстве отметили, что по количеству проводимых ПЦР тестов Челябинская область входит в число регионов-лидеров. В области продолжается практика еженедельной бесплатной диагностики на ковид в торгово-развлекательных комплексах.

«Таким образом, мы отслеживаем бессимптомное носительство вируса, чтобы вовремя его выявить и предупредить серьёзные последствия заболевания», - подчеркнули в минздраве.

В 2021 году в Челябинской области планируют привить от коронавирусной инфекции более 1,6 миллиона жителей – это 60 процентов от взрослого населения региона.

Ранее инфекционист рассказала южноуральцам, как лучше подготовиться к вакцинации, какие есть противопоказания, какие могут быть последствия после прививки и можно ли поставить только один компонент препарата. Кроме того, жителям пояснили, заразен ли человек в первые недели после прививки и нужно ли опасаться общения с ним.