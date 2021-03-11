В Челябинской области продлено ограничение для движения большегрузов по М-5

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Челябинской области продлен срок действия ограничения на движение большегрузных автомобилей по федеральной трассе М-5 «Урал».
Напомним, временное ограничение для большегрузных транспортных средств на участке федеральной трассы М-5 на участке от границы с Республикой Башкортостан до Челябинска было введено с 16 часов 10 марта до 12 часов 11 марта.
На данном участке дороги сохраняются неблагоприятные погодные условия - сильный ветер и метели.
Как сообщает ФКУ Упрдор «Южный Урал», в целях обеспечения безопасности дорожного движения продлено временное ограничение для большегрузов с 12 до 18 часов 11 марта.
«Ограничения касаются грузовых транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн», - уточнили в УпрДор.
Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий.
В случае возникновения нештатных ситуаций на региональных автодорогах водители могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую миндортранса по телефону 8 (351) 237-88-92.
О нештатных ситуациях на федеральных автодорогах в Челябинской и Курганской областях М-5 «Урал», А-310, Р-254 «Иртыш» можно сообщить по телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.