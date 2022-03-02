В Челябинской области продолжает снижаться число заболевших ковидом за сутки

В Челябинской области за прошедшие сутки выявлено две тысячи 405 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что на 3,7% меньше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее – две тысячи 497 заболевших).

Антирекорд был зарегистрирован пятого февраля – пять тысяч 354 заболевших.

Накануне коронавирус подтвержден у 172 школьников, что на 4,5% ниже аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – у 180 учеников).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, всего с начала пандемии в регионе выявлено 287 тысяч 561 случай подтвержденной коронавирусной инфекции.

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 3836 пациентов, переболевших ковидом (днем ранее – 3951). Всего в регионе 246 тысяч 931 житель сумел победить коварную болезнь.

За прошедший день коронавирусная инфекция оборвала жизни 21 жителя, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (сутками ранее умерло 18 человек, у которых был подтвержден ковид).

Всего с начала пандемии скончалось восемь тысяч 266 южноуральцев с подтвержденным COVID-19, в том числе шесть тысяч 988 человека умерло непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 278 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

По состоянию на второе марта 2022 года на госпитальных базах и на дому получают лечение 34 тысячи 774 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 35 тысяч 246 жителей). Максимальный показатель за весь период пандемии был 14 февраля - 48 тысяч 363 пациента.

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.