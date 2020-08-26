В Челябинской области продолжается рост умерших с «ковидом»

В Челябинской области за прошедшие сутки скончались еще пять человек с коронавирусной инфекцией. Количество жертв пандемии в регионе достигло 349 человек.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области, 92-летняя женщина умерла именно от COVID-19. У остальных диагноз «ковид» был сопутствующим.

Скончалась 71-летняя жительница региона. У нее медики также диагностировали атеросклероз и прогрессирующая сердечная недостаточность.

У двух мужчин – 76 и 94 лет был помимо «ковида» острый инфаркт миокарда.

Умерла также 80-летняя женщина с ишемической кардиомиопатией и гипертонической болезнью с поражением сердца и почек.

Напомним, в Челябинской области до шестого сентября действуют ограничения и правила режима повышенной готовности. Это обязательное соблюдение масочного режима в общественных местах, соблюдение требования социального дистанцирования.

При первых признаках недомогания необходимо обращаться к врачу и не заниматься самолечением.