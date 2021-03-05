В Челябинской области продолжают помогать семьям с детьми с инвалидностью

В Челябинской области более 16 тысяч детей с особенностями в развитии получают социальную пенсию – 15472 рубля. О том, какие еще выплаты для них предусмотрены и как некоммерческие организации помогают семьям с детьми с инвалидностью, рассказали 3 марта на пресс-конференции в «АиФ».

Помимо социальной пенсии, по уходу за детьми-инвалидами может быть оформлена ежемесячная выплата, но ее размер не одинаков для всех. «Если за ребёнком ухаживают родители, усыновители или опекуны-попечители, то выплата составляет 11500 рублей. Если ухаживают другие родственники, то всего 1380 рублей», – отметил начальник отдела организации назначения и перерасчета пенсий отделения Пенсионного фонда РФ по Челябинской области Андрей Ильин.

«Кроме пенсионного обеспечения на федеральном уровне, для детей-инвалидов предусмотрена ежемесячная денежная выплата. Она устанавливается со дня освидетельствования беззаявительно, то есть с момента установления инвалидности впервые», – добавила начальник отдела социальных выплат отделения Пенсионного фонда РФ по Челябинской области Ольга Жвавая.

Сумма выплаты с 1 февраля этого года составляет 1700 рублей. Также каждому ребенку положен набор социальных услуг как в натуральном виде, так и в денежном выражении. При назначении ежемесячной денежной выплаты набор социальных услуг автоматически устанавливается в натуральном виде и составляет порядка 1200 рублей. В эту сумму входит лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение и проезд. Если семья не пользуется по каким-то причинам проездом на транспорте, то можно отказаться от натуральных льгот и получать их в денежном выражении.

Большую роль в поддержке семей с особенными детьми также играют некоммерческие организации, среди которых фонд «Искорка», «Звёздный дождь», «Добрые лошадки» и «Бумеранг добра». Последняя НКО, например, – пока единственное место в городе Снежинске для общения, поддержки и реабилитации таких ребят.

По словам председателя Центра помощи детям с ограниченными возможностями и молодым инвалидам «Бумеранг Добра» и мамы особенной дочери Анны Широковой, НКО объединяет уже более 200 семей, которым оказывается юридическая, психологическая и консультационная помощь.

В Центре есть дневное отделение в полустационарной форме, служба патронажной помощи, терапевтический адаптивный спорт, оздоровительное плавание, групповые и индивидуальные занятия со специалистами, интеграционные мастерские и многое другое.

«Это центр безграничных возможности для людей с инвалидностью, независимо от возраста и статуса. Семь лет назад (прим. ред. когда был открыт центр) на нас смотрели, как на чудаков, вопросов к нам было много. Все задавались вопросом, зачем нам это нужно. Вся наша команда – это семьи, которые воспитывают детей с особенностями, поэтому наша мотивация на сто процентов – наши собственные дети. Мы существуем на гранты и субсидии: за спиной у нас шесть побед в грантах президента РФ, мы получаем субсидии от министерства социальных отношений Челябинской области, гранты губернатора Челябинской области и гранты корпорации «Росатом», – рассказала Анна Широкова.

Кроме того, в Центре поддерживают семьи, в которых дети не имеют возможности посетить центр. Тогда специалисты решают вопросы с обеспечением их питания, поставкой ТСР (кресла-коляски, специализрованные кровати и т.д.) и привлекают на дом профильных врачей.