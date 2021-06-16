В Челябинской области проходит антитеррористическое учение «Рельеф»

В Челябинской области проводится командно-штабное учение «Рельеф-2021».

Как сообщили в пресс-службе регионального УФСБ, в процессе учения отрабатываются вопросы принятия решений и планирования мероприятий контртеррористической операции, закрепление навыков по организации действий сил и средств оперативного штаба при пресечении террористического акта на участке местности в Варненском районе.

По замыслу учения, диверсионно-террористическая группа, вынашивающая план совершить террористический акт на территории России, вступила в боестолкновение с пограничным нарядом, после чего скрылась в одном из населенных пунктов Челябинской области. Перед участниками учения ставится задача разыскать и обезвредить группу условных террористов.

Отметим, «Рельеф-2021» проходит в соответствии с планом проведения антитеррористических учений, утвержденным председателем национального антитеррористического комитета - директором ФСБ России.