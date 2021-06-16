16.06.2021
В правительстве Челябинской области 60% защищены от ковида, в том числе 40%- привиты
16.06.2021
В Челябинской области мужчина из мести поджег машину участкового
16.06.2021
Специалисты «Челябинскгоргаза» отработали взаимодействие с экстренными службами при ликвидации ЧП
16.06.2021
Южноуральские полицейские отправились в детские лагеря
16.06.2021
В Челябинской области проходит антитеррористическое учение «Рельеф»
16.06.2021
Где в Челябинске на месяц ограничат движение транспорта
В Челябинской области проходит антитеррористическое учение «Рельеф»
Котова не увидела поливальных машин, о которых рассказывал Куляшов
15.06.2021
С июля меняется порядок выплаты пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности
15.06.2021
В челябинском баре пройдет джазовый джем-сейшен
13.06.2021
Текслер поздравляет всех южноуральцев с Днем России
12.06.2021
Каждый седьмой работающий намерен продлить предстоящие выходные отпуском или отгулами
11.06.2021