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В Челябинской области прошла антитеррористическая «Гроза»

В Челябинской области вчера, 25-го марта, региональный оперативный штаб провел первое в этом году командно-штабное учение «Гроза-2021». Всего в этом году запланировано четыре антитеррористических учения, по одному в квартале.

В процессе учения отрабатывались вопросы принятия решений и планирования мероприятий контртеррористической операции, закрепление навыков по организации действий сил и средств оперативного штаба при пресечении террористического акта в колонии Копейска.

«Участникам учений была доведена учебная обстановка, объявлены учебные вводные задачи. В КШУ «Гроза» приняли участие силы и средства областных структур УФСБ, МВД, МЧС, ФСИН России, Росгвардии, а также антитеррористические комиссии Челябинской области и Копейска», - сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», 25-го марта местные жители устроили переполох в соцсетях, сообщив, что на выезде из Челябинска выставлены автоматчики, а силовики полностью перекрыли дорогу в сторону Копейска. Пропускали только рейсовые автобусы, автомобили разворачивали.

Еще вчера силовики успокоили людей, сообщив, что недалеко от колонии №6 проходят учения, для которых потребовалось перекрыть проезжую часть.