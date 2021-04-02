В Челябинской области проведут ревизию отремонтированных дорог, жители уже дают советы

В Челябинской области проведут ревизию дорог, которые были отремонтированы в 2020 году, и намерены жестко контролировать качество ремонтов в 2021 году.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в своем аккаунте в Инстаграм.

Глава региона отметил, что в последнее время ему поступает много жалоб на качество проведенных в прошедшем году дорожных работ.

«Весна обнажает проблемы, этот год не исключение», - констатировал губернатор.

Алексей Текслер сообщил, что власти намерены провести ревизию ремонтов дорог, проведенных в 2020 году. «Если будут недостатки, подрядчики будут устранять в рамках гарантийных обязательств. И никак иначе», - подчеркнул губернатор.

Один из пользователей поинтересовался у главы региона: «Вот скажите, пожалуйста, почему каждый год одно и тоже с этими дорогами!? Неужели нельзя сделать качественно раз и на несколько лет. Мне кажется, что здесь кому-то выгодно чтобы так было или я не прав?».

Губернатора просят обратить внимание на улицы пожалуйста внимание на улицы Бейвеля, Краснопольский проспект, Танкистов, Фабрично-заводская, Краснофлотская в Челябинске, и предлагают главе региона самому проехаться по этим дорогам.

Жители уже дали губернатору совет, куда в первую очередь направить ревизоров: «В Челябинске новая дорога на Западный, ведёт от Северного тракта до Белого Хутора растаяла вместе со снегом. На Бейвеля год не пролежал, смыло. Обратите внимание на Воровского, перекресток Воровского и Рылеева». «В Копейске дороги как после бомбежки, при том, что в прошлом году был ремонт». «Коркино - как после войны. Ни одной дороги без ям». «Проконтролируйте, пожалуйста, в г. Озерск качество дорог. Город тонул в лужах, теперь асфальт рассыпается до ужаса по всему городу». «Обратите, пожалуйста, Ваше внимание на дороги Локомотивного посёлка».

Много жалоб поступает из малых населенных пунктов и сел.

Челябинская область ежегодно увеличивает финансирование дорожного года. За три года (с 2018-го) его объем вырос в полтора раза. Средства получают все без исключения муниципалитеты.

В 2021 году региональная часть дорожного фонда сохранится в прежнем объем. При этом существенно вырастет объем финансирования ремонта дорог местного значения.

Запланировано отремонтировать 750 километров дорог. «Но я ставлю задачу сделать больше», - заявил губернатор. Проблемные дороги, требующие срочного ремонта, были определены вместе с жителями.

Перед дорожниками стоит задача начать ремонтные работы как можно быстрее. «Большинство конкурсов завершены, подрядчики определены. «Как только позволит температурный режим, надо выходить и делать. Промедления быть не должно», - потребовал Алексей Текслер.

Жители Челябинской области могут лично следить за ходом ремонтных работ на дорогах на сайте @mindortrans74. Южноуральцам доступна интерактивная карта и план дорожных работ с 2021 по 2023 год.

Губернатор также отметил важность контроля за качеством выполняемых дорожных работ. «Дорог мы ремонтируем много, служить людям они должны долго», - подчеркнул Алексей Текслер.