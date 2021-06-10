В Челябинской области пройдет автопробег в помощь восьмилетнему мальчику

В Челябинской области 19-го июня стартует благотворительный автопробег в помощь восьмилетнему мальчику, которому нужна инвалидная коляска.

Добрую акцию под названием «Пусть Ваня Ионкин увидит лето» в честь своего десятилетия организовал региональный фонд «Родная».

«Чтобы выйти на улицу, мальчику нужна инвалидная коляска. Так случилось, что прежнее средство передвижения вышло из строя. В наших силах подарить мальчику лето с прогулками и возможностью общаться с друзьями. С рождения Ване поставили целый ряд тяжелых диагнозов: ДЦП, спастический тетрапарез, эпилепсия. Каждый день целеустремленный ребенок учится их побеждать. Мы призываем всех неравнодушных откликнуться. Все средства, собранные благодаря автопробегу, будут направлены на помощь Ване», - рассказала координатор проектов благотворительного фонда «Родная» Елена Бочинская.

В программе автопробега - посещение уникального памятника архитектуры, посадка деревьев, мастер-классы, презентации, дегустации, флешмоб и множество других интересных событий.

У экипажей-участников будет возможность заявить о себе оригинальным оформлением своего автомобиля.

Сбор колонны – в поселке Красное Поле. Следующая точка – село Большой Куяш.

Мероприятие рассчитано на весь день - с десяти утра до семи вечера.

Желающие присоединиться к автопробегу могут зайти на сайт фонда «Родная», там опубликована более подробная информация о мероприятии.

Также зарегистрироваться для участия в благотворительном автопробеге «С «Родной» по родному краю» можно в соцсети ВКонтакте.