17.05.2021
В Челябинской области работу бани возобновили через год
17.05.2021
Новое «Пламя Аркаима» перенесет своих гостей на четыре тысячи лет назад
17.05.2021
В Челябинске из Курчатовского района вывезли более 1100 тонн мусора
17.05.2021
Жителей Челябинской области приглашают к участию в фестивале казачьей культуры «Злата горка»
17.05.2021
В Челябинске завершился снос двух многоквартирных аварийных домов
17.05.2021
Максим Пекарский: Обновленный дом культуры станет прекрасным подарком для жителей сразу нескольких поселков Златоуста
В Челябинской области работу бани возобновили через год
29.12.2020
Жители Карталов украли пожертвования на лечение девочки
08.12.2020
Глава Карталов получил представление за крышу
02.12.2020
В Челябинской области из-за морозов стали отменять занятия в школах
15.07.2020
В Карталах табун лошадей едва не устроил железнодорожную аварию
Исписанный гранит на аллее Славы в Челябинске реанимировали, замазав каракули
14.05.2021
Комиссия правительства РФ концептуально поддержала проект завершения метро в Челябинске
14.05.2021
Южноуральцев предупредили: На четыре дня установится аномальная жара
13.05.2021
Суд не поддержал иск по пересмотру границ Челябинского бора и его охранной зоны
12.05.2021
Четверо жителей Челябинской области борются за звание «Мастеров гостеприимства» в Перми
12.05.2021