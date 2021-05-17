В Челябинской области работу бани возобновили через год

В Челябинской области в городе Карталы через год по иску прокурора удалось добиться возобновления работы общественной бани.

Общественную баню в Карталах закрыли из-за долгов за энергоресурсы перед поставщиками. После прокурорской проверки главе Карталинского городского поселения внесли представление об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства.

Так как нарушения не устранили, прокурор обратился в суд с требованием к местной администрации обеспечить работу бани.

«Исковое заявление рассмотрено и удовлетворено, на администрацию района возложена обязанность создать условия для бытового обслуживания населения города Карталы – обеспечить предоставление услуг общественной бани», - рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Решение суда вступило в законную силу. И в мае баня вновь стала принимать посетителей.

Напомним, по данным издания «Карталинская новь», баню в Карталах закрыли летом 2020 года.

Фото: прокуратура Челябинской области