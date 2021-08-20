В Челябинской области расширяют меры поддержки молодых фельдшеров

В Челябинской области устраняют существующий дисбаланс, расширяя меры поддержки медицинских работников.

С соответствующей инициативой выступил губернатор Алексей Текслер.

Депутаты комитета Законодательного собрания по социальной политике поддержали законопроект, направленный на поддержку сельских фельдшеров.

Проект закона «О единовременной выплате медицинским работникам» разработан с целью привлечения в 2021 году молодых специалистов со средним медицинским образованием для работы в областных государственных или муниципальных медицинских организациях, расположенных в сельских населенных пунктах или рабочих поселках Челябинской области.

«Закон направлен, прежде всего, на устранение дефицита медицинских кадров на селе», - подчеркнул председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков.

Напомним, с первого января 2021 года, согласно федеральному законодательству, фельдшер имеет право на получение выплаты в размере 500 тысяч рублей в случае переезда на работу в посёлки или города с населением до 50 тысяч человек. Если населённые пункты находятся на удалённых и труднодоступных территориях, то единовременная компенсации увеличивается до 750 тысяч рублей. На аналогичный размер господдержки также могут рассчитывать акушерки и медсёстры фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов.

«Но если фельдшер возвращался работать на свою родину, в свое поселение, в свою деревню, свое село, то он не имел права претендовать на эти выплаты, - отметил Сергей Буяков. - В 2021 году звучало много просьб от фельдшеров, заканчивающих образовательные учреждения и возвращающихся к себе на малую родину, о предоставлении им права на эту меру поддержки».

Новым законопроектом этот дисбаланс будет устранен. «Региональным законом мы даем право получить такую выплату и фельдшерам, которые возвращаются к себе домой, в свою сельскую территорию», - пояснил Сергей Буяков.

Законопроект предусматривает предоставление единовременной выплаты в размере 500 тысяч рублей за счет средств областного бюджета гражданам, получившим среднее медицинское образование в 2021 году и трудоустроенным в государственные медучреждения области и их структурные подразделения, расположенные в сельских населенных пунктах либо рабочих поселках, на должности фельдшера, а также акушерок и медицинских сестер фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов.

Для получения единовременной выплаты им необходимо заключить договор с органом исполнительной власти региона, осуществляющим полномочия в сфере охраны здоровья граждан. При этом фельдшер не должен иметь неисполненных обязательств по договору о целевом обучении и ранее не получать единовременную компенсационную выплату в Челябинской области.

В отличие от программы «Земский фельдшер» проект закона не содержит условия о переезде медицинского работника. В случае принятия новый законопроект будет действовать в течение года. Однако, депутаты и областное правительство не исключают возможности продления программы.