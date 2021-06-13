В Челябинской области растет число новых случаев ковида, выявляемых за сутки

В Челябинской области прошедшие сутки лабораторно подтверждено 88 случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19, что выше аналогичного показателя предыдущего дня. Это самый высокий показатель с начала июня. За весь период пандемии зарегистрировано 64 тысячи 150 случаев ковида.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровели и выписаны из больницы 120 заболевших ковидом (днем ранее – 127). С начала пандемии 59 тысяч шесть инфицированных коронавирусной инфекцией пациента сумели победить коварную болезнь.

За сутки зарегистрирована смерть одного человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее умерло двое человек). Причина смерти – ковидная пневмония.

За весь период пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни двух тысяч 929 жителей. Из них одна тысяча 713 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 216 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Продолжают лечение в ковидных госпиталях и на дому две тысячи 173 жителя с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было две тысячи 206 пациентов с ковидом).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

В Москве накануне, 12 июня, были введены новые ковидные ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. С 15 по 19 июня объявлены нерабочими днями (с 12 по 14 июня – праздничные и выходные). Работодателям рекомендовано перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, за исключением привитых.

С 13 по 20 июня не будут работать зоопарки, фудкорты, детские игровые комнаты.