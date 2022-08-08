В Челябинской области растут темпы платежей налога на профдоход

Муниципалитеты Челябинской области по итогам первого полугодия 2022 года получили 154,6 миллиона рублей доходов от налога на профессиональный доход, который платят самозанятые. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Темпы платежей налога на профдоход, поступающих в областной бюджет, растут, - отметил Алексей Текслер. - Это говорит о высокой активности и вовлеченности самозанятых в экономические процессы. Даже в текущих геополитических условиях. Динамика очень позитивная, мы мотивируем муниципалитеты заниматься развитием этого сегмента экономики».

Согласно действующему законодательству, доходы от налога на самозанятых зачисляются в региональные бюджеты. Пока у субъектов нет возможности передать его на муниципальный уровень, сделав так, чтобы самозанятые платили напрямую в местные бюджеты, где непосредственно живут и работают эти люди.

В Челябинской области по решению губернатора Алексея Текслера с 2021 года средства, поступающие в областной бюджет от налога на профессиональный доход, возвращаются муниципалитетам. Это способствует стимулированию территорий на создание условий для роста численности самозанятых.

Как сообщает пресс-служба губернатора, изначально на 2022 год предусматривалось поступление 150 миллионов рублей в бюджет региона от данного налога. Однако, в процессе исполнения бюджета, опираясь на данные о фактически поступивших налоговых платежах, сумму увеличили еще на 100 миллионов – до 250 миллионов рублей.

Челябинская область была первым субъектом РФ, реализовавшим этот механизм на практике. В дальнейшем ее переняли и другие регионы.

Размер дотации для конкретного муниципалитета соответствует объему доходов, что фактически поступают в областной бюджет в виде налога на профессиональный доход от налогоплательщиков, зарегистрированных на этой территории. Дотации муниципалитетам перечисляются ежеквартально и могут быть направлены на решение любых вопросов местного значения.

По данным на первое августа текущего года в Челябинской области зарегистрировано 117 тысяч 418 самозанятых. Таким образом, количество самозанятых с начала года выросло на 28%.