В Челябинской области реконструируют 44 километров трассы М-5 «Урал»

В Челябинской области реконструируют 44-километровый участок трассы М-5 «Урал».

Новый участок федеральной автодороги планируется окончательно построить к ноябрю 2024-го года. Как сообщает Росавтодор, в результате вместо дороги, работающей в режиме перегруза, регион получит современную четырехполосную трассу, которая позволит вывести транзитный транспорт за пределы городской черты и значительно улучшит экологическую обстановку в жилой зоне.

Речь идет об участке автодороги км 1564 - км 1609, работы на котором ведутся по заказу ФКУ Упрдор «Южный Урал». Объект реализуется в рамках нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

Проект предусматривает перевод существующей автодороги из III-й в 1Б категорию. Работы разделены на три этапа. В рамках первого, до конца 2022-го года, реконструируют и введут в эксплуатацию 14-километровый участок трассы, а также четыре новых мостовых сооружения через реки Атя и Ук общей протяженностью 333,49 погонных метра.

В рамках второго этапа на участке км 1578 - км 1598 построят 19-километровый транспортный обход города Сим, а также две эстакады и двухуровневую транспортную развязку.

На третьем этапе - к 2024 году - введут в эксплуатацию еще три новых эстакады и одну транспортную развязку в разных уровнях.

Сооружения позволят обеспечить безопасное движение транзитного транспорта на обходе Сима. Контракты по указанным двум этапам заключены в текущем году, сообщает ФКУ Упрдор «Южный Урал».