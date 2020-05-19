ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ
Четыре моста, пять эстакад, две развязки

В Челябинской области реконструируют 44 километров трассы М-5 «Урал»

Общество
Сегодня, 12:36

В Челябинской области реконструируют 44-километровый участок трассы М-5 «Урал».

Новый участок федеральной автодороги планируется окончательно построить к ноябрю 2024-го года. Как сообщает Росавтодор, в результате вместо дороги, работающей в режиме перегруза, регион получит современную четырехполосную трассу, которая позволит вывести транзитный транспорт за пределы городской черты и значительно улучшит экологическую обстановку в жилой зоне.

Речь идет об участке автодороги км 1564 - км 1609, работы на котором ведутся по заказу ФКУ Упрдор «Южный Урал». Объект реализуется в рамках нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». 

Проект предусматривает перевод существующей автодороги из III-й в 1Б категорию. Работы разделены на три этапа. В рамках первого, до конца 2022-го года, реконструируют и введут в эксплуатацию 14-километровый участок трассы, а также четыре новых мостовых сооружения через реки Атя и Ук общей протяженностью 333,49 погонных метра.

В рамках второго этапа на участке км 1578 - км 1598 построят 19-километровый транспортный обход города Сим, а также две эстакады и двухуровневую транспортную развязку. 

На третьем этапе - к 2024 году - введут в эксплуатацию еще три новых эстакады и одну транспортную развязку в разных уровнях. 

Сооружения позволят обеспечить безопасное движение транзитного транспорта на обходе Сима. Контракты по указанным двум этапам заключены в текущем году, сообщает ФКУ Упрдор «Южный Урал».

 

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Отправить новость
Сегодня, 10:47
Детский тренер из Магнитогорска, уволенная за откровенные снимки, не смогла восстановиться на работе
Сегодня, 10:31
Работники старше 65 лет могут продлить больничные для самоизоляции до 29 мая
Вчера, 18:54
В Челябинск прибыл третий борт с вахтовиками из Якутии
Вчера, 17:47
У восьми вахтовиков, прибывших в Челябинскую область, подтвержден коронавирус
Вчера, 16:55
Магнитогорцы любят свой город и хорошо знают его историю
Вчера, 16:51
«Боевое братство» наградило юбилейной медалью внука Героя Советского союза
Вчера, 15:54
Храм в селе Булзи пока закрыт на карантин, а инфицированные уже выздоровели
Вчера, 15:50
Прокуратура запустила «горячую линию» по выплатам медикам за работу с больными коронавирусом
Вчера, 15:30
В Озерске коронавирус отправил на самоизоляцию часть бойцов Росгвардии
Вчера, 15:28
Владимир Шамне рассказал о ходе строительства школ и детских садов в Челябинске
Культура
Сегодня, 10:26
С добрым утром, Урал!
Для вас поет Владимир Ошеров
Среда обитания
Сегодня, 11:51
Подход будет изменен
Деревья на проспекте Ленина погибли потому, что их «закатали» в асфальт
Новости
Сегодня, 13:09
Общество
Аптека возле центрального клуба на ЧМЗ, из-за которой вырубили деревья, построена не будет
Сегодня, 12:19
Происшествия
В Челябинске снова будут судить экс-директора «Утиной фермы»
Сегодня, 11:08
Происшествия
В Челябинске за сборку боевого оружия будут судить банду 21-летнего студента
Сегодня, 10:47
Общество
Детский тренер из Магнитогорска, уволенная за откровенные снимки, не смогла восстановиться на работе
Сегодня, 10:39
Экономика
ВТБ улучшает условия обмена валюты
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Все предлагаемые меры поддержки на деле мало работают
48%
Семьи, где разведенные мамы одни воспитывают детей и несут на себе весь груз материальной ответственности
39%
Семьи, где дети-первенцы родились в 2018 и 2019 годах
14%
Материалы рубрики
Сегодня, 13:09
Общество
Аптека возле центрального клуба на ЧМЗ, из-за которой вырубили деревья, построена не будет
Сегодня, 10:47
Общество
Детский тренер из Магнитогорска, уволенная за откровенные снимки, не смогла восстановиться на работе
Вчера, 16:55
Общество
Магнитогорцы любят свой город и хорошо знают его историю
Вчера, 15:54
Общество
Храм в селе Булзи пока закрыт на карантин, а инфицированные уже выздоровели
Вчера, 15:50
Общество
Прокуратура запустила «горячую линию» по выплатам медикам за работу с больными коронавирусом
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика