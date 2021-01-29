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В Челябинской области родители отправили ребенка в школу в два часа ночи

В одном из городов Челябинской области дорожные рабочие в два часа ночи встретили на улице мальчика лет 10. Ребенок пояснил взрослым, что родители отправили его в школу. Один из мужчин вернул ученика домой.

Дорожники заметили одинокого мальчика, когда очищали улицы от снега ночью.

«Время два часа ночи. Стоим на дороге. Увидели, что мальчишка идет с сумкой. Спросили: «Куда?». Он ответил: «В школу». Напарник повел ребенка домой. Родители, на часы смотрите, когда детей в школу отправляете», - возмутился дорожник.

Позвонить родителям юного ученика не удалось – у мальчика не было с собой телефона. Мужчина, который довел ребенка до его квартиры, в первую очередь убедился, что взрослые находятся в трезвом состоянии. Родители пояснили дорожнику, что у них сбилось время на часах.

Об инциденте рассказали в одной из групп в соцсети. В комментариях несколько женщин поделились своими практически аналогичными историями.

Так, по словам одной из подписчиц, однажды она едва не отправила дочь в школу в 3.30 утра, перепутав будильник с сообщением на телефоне. Реальное время она увидела, когда решила посмотреть погоду.

Другая подписчица группы подтвердила, что зимой легко перепутать время, так как на улице темно. Однажды она проснулась, умылась и уже отправилась будить детей, но сначала решила посмотреть время на телефоне. Он показал четыре часа утра. По ее словам, у нее дома остановились стационарные часы.

В комментариях обозначились и те, кто сам ходил таким образом ночью в школу. Один из мужчин написал, что однажды его родители разбудили и отправили учиться в час ночи.

«Каждый школьник, наверное, должен через это пройти», - пошутил интернет-пользователь.