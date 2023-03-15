В Челябинской области с 15 марта началась массовая вакцинация против клещевого энцефалита

Сегодня, 15 марта, в Челябинской области стартовала кампания по массовой вакцинации против клещевого вирусного энцефалита.

«С 15 марта 2023 года организовать массовую вакцинацию против клещевого вирусного энцефалита с охватом первичной иммунизацией 9,5% населения, в том числе 100% групп риска в соответствии с требованиями п. 1660 СанПиН 3.3686-21 […], обеспечив необходимую информацию для населения об условиях вакцинации», - говорится в Предписании главного санитарного врача Челябинской области. Документ размещен на сайте регионального Роспотребнадзора.

В Челябинской области сохраняется высокой активность природного очага клещевых инфекций. В 2023 году от клеща пострадало 20 тысяч 350 человек, из них четверть – дети. Число укушенных выросло в 1,4 раза по сравнению с 2021 годом.

Выше среднеобластного уровня показатель обращаемости с укусами клещей в Нязепетровском и Кусинском районах, Катав - Ивановском, Карабашском, Кыштымском, Миасском городских округах

Сохраняется высоким уровень пострадавших от укусов клещами в жилой зоне городов и сельских населённых мест (16,2%) и на территории коллективных садов (19,2%).

В 2022 году профилактические прививки против клещевого вирусного энцефалита получили 144 тысячи 603 южноуральца, в том числе 102 тысячи 412 человек ревакцинацинировались.

В 2022 году зарегистрировано 182 случая заболевания клещевым энцефалитом, что превысило уровень 2021 года в 2,7 раза. Из них 10 заболевших, которые не были привиты, скончались. Аналогичный подъём заболеваемости и летальности регистрировался в 2011 году.

Заболеваемость клещевым боррелиозом в сравнении с 2021 годом повысилась в 3,4 раза (99 случаев).

Главам предписано организовать вакцинацию против клещевого энцефалита населения, в том числе вакцинацию и ревакцинацию учащихся общеобразовательных учреждений области за счёт бюджетных и небюджетных источников.

Руководителям предприятий предписано до 17 апреля изыскать средства и обеспечить организацию вакцинации против клещевого вирусного энцефалита всех категорий работающих граждан, профессиональная деятельность которых связана с риском заражения клещевым вирусным энцефалитом.

Руководителям предприятий и учреждений всех форм собственности необходимо также до первого мая провести субботники с санитарной рубкой кустарников, расчистку пустырей, свалок, выкашивание, сбор и вывоз травы в жилой зоне, на территориях парков, скверов, кладбищ, садовых товариществ, промышленных предприятий. Кроме того, нужно провести акарицидные обработки.

Руководителям оздоровительных учреждений круглогодичного функционирования поручено провести дератизационную и акарицидную обработки территорий учреждений и близлежащих территорий на расстоянии не менее 50 метров в течение двух недель после схода снежного покрова.