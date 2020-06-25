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В Челябинской области с начала 2020 года восстановили права свыше 450 дольщиков

Общество
Сегодня, 18:50
Автор: 
Любовь Юрина

За пять месяцев 2020 года в Челябинской области восстановили права свыше 450 участников долевого строительства путем замены помещений и выплатой компенсаций. В прошлом году были введены в эксплуатацию семь проблемных домов, сто позволило решить вопрос жильем для тысячи 200 человек.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в ходе обращения к депутатам Законодательного собрания 25 июня 2020 года.

Напомним, в Челябинской области при поддержке «ДОМ.РФ» был создан областной фонд защиты прав участников долевого строительства. Южный Урал вошёл в пятёрку регионов, где Фонд был зарегистрирован быстрее всего. С помощью фонда можно возобновить работы на проблемных домах, либо выплатить компенсацию пострадавшим покупателям квартир.

«Подписаны соглашения на достройку 21 дома. Область в этом и следующем году направит в региональный фонд более миллиарда рублей», - рассказал Алексей Текслер. В 2020 и 2021 годах область будет выделять фонду из бюджета по 537,9 миллиона рублей на решение проблем дольщиков. Кроме того, регион оформит необходимые заявки на федеральное финансирование. «По мере их одобрения будут решены все оставшиеся проблемы с дольщиками», - заверил губернатор.

Как уточнили в пресс-службе минстроя области, в настоящий момент утверждены планы-графики по решению ситуации на 46 проблемных объектах в Челябинской области. «По каждому из них ведётся поэтапная работа, проводятся необходимые законом процедуры: банкротство прежнего застройщика, введение конкурсного производства, определение активов компании-банкрота, формирование реестра кредиторов, подготовка документов в федеральный Фонд помощи дольщиков», - пояснили в министерстве.

Наблюдательный совет Фонда принимает отдельное решение по каждому проблемному дому – достраивать его или выплачивать компенсации пострадавшим дольщикам.

«По дому №46 по улице Доватора в Челябинске было принято решение о возобновлении стройки. На эти цели из бюджета области выделено 38,9 миллиона рублей, остальные средства направляют из федерального фонда», - рассказали в минстрое.

По дому «Жилищной инвестиционной компании» в Миассе Фонд принял решение о выплате дольщикам компенсаций. «Эта выплата по закону не может быть меньше, чем сумма, оплаченная по договору долевого участия, - уточнили в ведомстве. - Компенсация рассчитывается независимым оценщиком по текущей рыночной стоимости квадратного метра».

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
Алексей Текслер
обманутые дольщики
ДОМ.РФ
Министерство строительства Челябинской области
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