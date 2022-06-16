В Челябинской области с начала 2022 года произошло шесть несчастных случаев на железной дороге

В этом году на железной дороге в Челябинской области было травмировано шесть человек, что меньше аналогичного показателя прошлого года (за аналогичный период 2021 года – 16), из них со смертельным исходом пять случаев (в 2021 году – 13).

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, с начала 2022 года на ЮУЖД от наезда подвижного состава травмировано 17 человек, что на 12 случаев меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Из них смертельные травмы получили 15 человек (в 2021 году – 24 человека).

Расследования транспортных происшествий с гражданами показывают, что основные причины несчастных случаев – нарушение правил личной безопасности и переход железнодорожных путей в не предназначенных для этого местах перед идущим поездом.

Особое внимание на Южно-Уральской железной дороге уделяется профилактике травмирования несовершеннолетних на объектах инфраструктуры. С начала 2022 года в Челябинской области на полигоне ЮУЖД не зафиксировано происшествий с участием детей и подростков, этого удалось достичь благодаря системной профилактической работе.

Железная дорога – объект повышенной опасности, поэтому необходимо строго соблюдать правило: переходить пути только в установленных и оборудованных для этого местах – по пешеходным переходам, тоннелям, мостам, железнодорожным переездам, путепроводам, обозначенным соответствующими знаками, убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

В настоящее время правила безопасного поведения проиллюстрированы видеороликами и мультфильмами, изготовленными ОАО «РЖД». Фильмы и ролики доступны на официальном сайте ЮУЖД в разделе «Безопасность – фильмы для скачивания».