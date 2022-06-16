16.06.2022
Безопасный отдых: «Ростелеком» присмотрит за отдыхающими на челябинских пляжах
16.06.2022
В Челябинске трамвайным маршрутам присвоили цветовые коды
16.06.2022
В Копейске сотрудники УФСБ пресекли информационные преступления
16.06.2022
В Челябинской области с начала 2022 года произошло шесть несчастных случаев на железной дороге
16.06.2022
«Исповедь» Николая Носкова принесла работнику ММК Гран-при всероссийского фестиваля
16.06.2022
В Долгодеревенском чат-бот поможет быстрее вызвать врача на дом для ребенка
В Челябинской области с начала 2022 года произошло шесть несчастных случаев на железной дороге
14.06.2022
Рост перевозок социально-значимых грузов зафиксирован на ЮУЖД в мае
11.06.2022
На железнодорожном вокзале Челябинска отметили День России
10.06.2022
Акции «Внимание, переезд!» прошли в Челябинской области
07.06.2022
В Челябинской области поезд столкнулся с бульдозером, произошел сход вагонов
Маленьким деревням Челябинской области, возможно, придётся подождать связь и интернет
15.06.2022
Текслер: Мы поможем ДНР в восстановлении инфраструктуры и в организации мирной жизни
15.06.2022
Челябинский НХТ стал лауреатом «У Троицы», зазвучит и в «Голосах истории»
12.06.2022
Южноуральцы празднуют День России
12.06.2022
Афиша празднования Дня России в Челябинской области
10.06.2022