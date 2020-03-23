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В Челябинской области сегодня завоют сирены

Общество
Сегодня, 10:38

Сегодня, 25 марта, в Челябинской области с 11 до 14 часов пройдет плановая проверка системы экстренного оповещения населения с включением электросирен и громкоговорителей.

Такие проверки, согласно правилам, проходят два раза в год. Сигнал подается электрическими сиренами и громкоговорителями, которые установлены на крышах зданий, а также на территории предприятий в регионе.

«Услышав звуки электросирены, немедленно включите проводную радиоточку, радиоприемник (FM вещание радио «Россия») или телевизор (цифровое вещание радио «Россия» или телеканал «Россия-24») и прослушайте информационное сообщение», - отметили в министерстве.

Тексты сообщений передаются в течение пяти минут. Там, где электросирен нет или они слабо прослушиваются, предупреждением о передаче сообщения станут производственные гудки и сигналы транспортных средств.

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