В Челябинской области школьный музей хранит оплавленный обломок Брестской крепости

На Южном Урале музей «Память» Кичигинской школы имени В. П. Кибальника присоединился к всероссийской долгосрочной программе «Школьный музей Победы». В рамках программы музей расскажет о своих экспонатах, в том числе, о расплавленном осколке Брестской крепости.

Уникальный предмет появился в экспозиции еще в 1978 году после традиционной для школы поездки по городам-героям во время летних каникул: тогда ребята посетили Брестскую крепость – место, принявшее на себя первый удар кровопролитной войны. Из этой поездки дети привезли расплавленный кусочек стены, а в крепости оставили подписанный пионерский галстук: «С благодарностью от школьников Кичигинской школы».

Школьный музей «Память» был открыт в 1967 году в здании старой школы по инициативе директора, чье имя сейчас носит школа. Первые экспонаты приносили жители села. Сегодня в школьном музее хранится около 900 экспонатов.

«Наша школа стала партнером Музея Победы менее полугода назад. Активисты школы принимали участи в нашей онлайн-акции «Свеча памяти», посвященной Дню памяти и скорби. В ближайших планах учебного заведения – присоединиться к всероссийским онлайн «Урокам мужества», – рассказала руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

Программа «Школьный музей Победы» реализуется Музеем Победы совместно с Департаментом образования и науки города Москвы, Российским военно-историческим обществом в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Подробности на сайте Музея Победы.