В Челябинской области снайперов проверили на прочность

На Южном Урале прошли сборы снайперов и пулеметчиков специальных подразделений Росгвардии Челябинской области, а также мобильных отрядов особого назначения Челябинска, Златоуста, Магнитогорска и ОМОНа на транспорте.
На полигоне Потанино снайперы отрабатывали навыки стрельбы в тяжелых метрологических условиях, близких к экстремальным: температура воздуха варьировалась от минус 20 до минус 30 градусов.
«Обычно винтовка пристреливается при температуре плюс 15, мы стреляли при минус 25, разница в 40 градусов дает отклонение пули на 25 сантиметров. Для снайпера это критическая отметка, и это надо учитывать. Специалисты обращают внимание и на ветер, и на угол места цели, и на давление, влажность, высоту над уровнем моря», - говорит один из участников сборов сотрудник СОБР Дмитрий.
Важной составляющей организаторы обучения называют возможность отработки стрельбы в положении «лежа на боку», и при этом сама винтовка также кладётся на бок.
Такой способ стрельбы помогает смоделировать ситуацию, когда необходимо стрелять из- под машины, так как в этом случае в прямом положении винтовки вести стрельбу невозможно.
Данный способ стрельбы требует изучения баллистики, так как прицел у винтовки при этом положении смещается и визуально выглядит иначе, чем обычно.
Также сотрудники спецподразделений отработали стрельбу под разным углом.
Подобные сборы проходят два раза в год.