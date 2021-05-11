В Челябинской области снимают ограничение на движение большегрузов по трассам

Со среды, 12 мая, в Челябинской области прекращает свое действие весеннее ограничение движения по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, являющимся собственностью региона.

Об этом сообщает телеграм-канал миндортранса.

Напомним, ограничение на движение по региональным дорогам было введено 12 апреля 2021 года в целях сохранности дорожного покрытия. Ограничения касались механических транспортных средств и транспортных средств с нагрузкой на ось более шести тонн

В миндортрансе призывают водителей соблюдать требования правил перевозки грузов, утвержденных постановлением правительства РФ от 21.12.2020 №2200, которое определяет весовые и габаритные параметры.