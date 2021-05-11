11.05.2021
В Челябинске начнут отключать горячую воду
11.05.2021
В Челябинской области ковид унес жизни 2,7 тысячи южноуральцев
11.05.2021
Большинство родителей недовольны качеством образования в школе
11.05.2021
В Челябинской области снимают ограничение на движение большегрузов по трассам
11.05.2021
В Челябинской области маршрутка сбила девочку на переходе
11.05.2021
В Челябинске стартует первый фестиваль Авторского кино
В Челябинской области снимают ограничение на движение большегрузов по трассам
11.05.2021
На улице Цвиллинга в Челябинске ограничили движение
30.04.2021
Челябинские власти пообещали жителям Чурилово достойную дорогу и кольцевое движение
30.04.2021
Мнение ОНФ: В Челябинске дорожные подрядчики даже работу над ошибками выполняют с ошибками
30.04.2021
На Комсомольском проспекте Челябинска с осени этого года уменьшатся транспортные заторы
Середина мая в Челябинской области будет по-летнему жаркой, а потом дожди и прохлада
10.05.2021
В центре Челябинске - военные и боевая техника, над городом - бомбардировщики
09.05.2021
Южный Урал празднует Великую Победу
08.05.2021
В Челябинске состоялась генеральная репетиция Парада Победы
06.05.2021
Вахта Памяти: в Челябинске заступает на пост почетный караул школьников
05.05.2021