В Челябинской области снижается заболеваемость коронавирусом

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 95 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19. Это ниже аналогичного показателя предыдущего дня (было 98).

На утро седьмого августа в регионе подтверждены 12 525 случаев заболевания COVID-19. Всего в Челябинской области больных коронавирусом насчитывается 3726 человек.

Как сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области, за прошедшие сутки из больниц выписан 71 человек.

Напомним, в Челябинской области до девятого августа продолжают действовать ограничения и правила режима повышенной готовности. Это обязательный масочный режим в общественных местах и соблюдение социальной дистанции.

При признаках заболевания южноуральцам настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением и обращаться к врачу.

Не исключено, что несмотря на снижение заболеваемости, режим повышенной готовности продлят в регионе еще на две недели.