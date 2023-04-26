26.04.2023
В Челябинской области снизилась аварийность на дорогах
26.04.2023
Депутаты Магнитогорска утвердили отчет об исполнении бюджета
26.04.2023
В Челябинске выступят гармонисты со всего Уральского округа
26.04.2023
На челябинской улице Дарвина высадят почти три десятка сосен
26.04.2023
Скоков требует разделить все четырехполосные дороги бетонными отбойниками и тросовыми ограждениями
26.04.2023
В Челябинске в выходные дни улицу Блюхера закроют для троллейбусов
В Челябинской области снизилась аварийность на дорогах
10.04.2023
В Челябинске Лада протаранила трактор, водитель легковушки погиб
23.03.2023
На трассе в Чебаркульском районе столкнулись «ГАЗель» и погрузчик
21.03.2023
На трассе в Сосновском районе столкнулись грузовики
10.03.2023
В Челябинске автоледи протаранила торговый павильон
Отопительный сезон в Челябинске завершен
25.04.2023
Отопление в Челябинске могут отключить уже в эту среду
24.04.2023
Челябинская область отметит День Победы с учетом актуальной обстановки
22.04.2023
В Челябинской области установят новую памятную дату
21.04.2023
Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ
21.04.2023