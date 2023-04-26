В Челябинской области снизилась аварийность на дорогах

В Челябинской области количество дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей уменьшилось на 42 %. Общее количество ДТП в регионе сократилось на 10 процентов.

По данным, озвученным на оперативном совещании региональном полицейском главке в Челябинской области на десять процентов стало меньше дорожно-транспортных происшествий. Принимаемые профилактические меры также способствовали сокращению количества ДТП с участием нетрезвых водителей - почти на 42%

«Подразделениями ГИБДД на территории региона в первом квартале выявлено более 300 тысяч нарушений правил дорожного движения. К административной ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения привлечено около 3,7 тысяч правонарушителей. Кроме того, выявлено 485 преступлений, связанных с повторным управлением транспортными средствами в нетрезвом виде», - сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

На 11,6% сократилось число раненых в автоавариях, уменьшилось также и количество наездов на пешеходов, но вместе с тем увеличилось число погибших в дорожно-транспортных происшествиях людей, практически все аварии с погибшими произошли из-за выездов на встречную полосу движения.