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В Челябинской области сняты еще ряд ограничений

Общество
Сегодня, 19:05
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинской области сняты еще ряд ограничений, которые были введены в связи с угрозой распространения корогавирусной инфекции Covid-19.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.

Разрешено возобновить работу ресторанам, кафе, барам, столовым, закусочным и иным предприятиям общественного питания.

В полном объеме возобновляется работа салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев, бань и саун.

В парках и других общественных пространствах смогут начать работу аттракционы.

В правительстве области уточнили, что все учреждения смогут работать только при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора.

Южноуральцам напоминают, в области продолжает действовать масочный режим. По поручению Алексея Текслера будут усилены проверки организаций, работающих в сферах торговли и услуг на предмет соблюдения санитарных требований.

Напомним, 19 марта 2020 года в Челябинской области был введен режим повышенной готовности для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Пока он продлен по 26 июля 2020 года

Первый этап снятия ограничений в регионе стартовал 24 мая. С 30 июня отменено еще часть ограничений – разрешено начать работу летним кафе и открытым верандам, фитнес-центрам, зоопаркам.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
Алексей Текслер
коронавирус
Ограничения
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