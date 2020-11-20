В Челябинской области сократят сроки выдачи результатов теста на ковид, при задержке можно пожаловаться

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В Челябинской области сократят сроки выдачи результатов теста на ковид, при задержке можно пожаловаться

В Челябинской области сократят сроки выдачи результатов тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19. В случаях долгого ожидания можно пожаловаться по телефону "горячей линии" Роспотребнадзора.

Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт на брифинге 20 ноября.

Напомним, в настоящее время Роспотребнадзором установлен норматив для проведения ПЦР-тестирования на COVID-19 - не более 48 часов. В среду, 18 ноября, президент Владимир Путин распорядился сократить сроки проведения тестов на коронавирус.

Ирина Гехт отметила, что в Челябинской области выполнят поручение президента и сократят время выполнения тестов (результаты будут выдаваться в течение двух суток).

«Сегодня губернатор подтвердил дополнительные деньги на укрепление лабораторных баз и покупку дополнительного оборудования, чтобы ускорить процессы», - отметила Ирина Альфредовна. - Мы сами крайне заинтересованы в скорейшем получении анализов у пациентов, чтобы переводить их либо на базы долечивания, либо на выписку, чтобы повышать оборачиваемость койки и госпитализировать пациентов, нуждающихся в достаточно интенсивной медикаментозной и кислородной терапии».

Первый замглавы региона отметила, что при выдаче результатов анализов могут случаться сбои (очень большой объем). Но на госпитальных базах стараются делать все оперативно. Даже анализы помечают отдельным цветом, чтобы ускорить их обработку.

«У нас даже сегодня анализы с госпитальных баз помечаются особым цветом, чтобы они делались в первую очередь в лабораториях, и пациенты могли быстро получить результаты и либо на выписку, либо перевод на долечивание», - рассказала Ирина Гехт.

Начальник городского управления здравоохранения Наталья Горлова, что одна из госпитальных баз Челябинска – первая городская больница – вышла с инициативой развернуть на их базе лабораторию по исследованию на ковид. Соответствующее письмо ГКБ уже направило в минздрав.

«Первая горбольница сама вышла с инициативой. У них очень мощная лаборатория и им достаточно закупить всего один аппарат, и они смогут быть аккредитованы», - рассказала Наталья Горлова. Буквально сегодня губернатор Алексей Текслер подтвердил выделение дополнительных денег на расширение лабораторных мощностей.

«Мы сможем на этой базе (ГКБ №1 - прим. ред.) развернуть дополнительные лабораторные мощности, которые сработают не только на свою госпитальную базу и базу по долечиванию, но и на жителей прикрепленной территории», - уточнила Горлова.

По данным Роспотребнадзора региона, в настоящий момент исследования на COVID-2019 в Челябинской области проводятся в 22 лабораториях, расположенных в пяти муниципальных образованиях - Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Сатке и Озерске.

С 21 ноября начинает работать горячая линия Управления Роспотребнадзора по вопросам тестирования на новую коронавирусную инфекцию в Челябинской области.

Граждане, которые испытывают неудобства в связи с длительной подготовкой анализов на ковид, смогут пожаловаться по телефонам: (8-351) 263-43-27, (8-351) 263-08-13 и (8-351) 263-02-08.