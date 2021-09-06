В Челябинской области состоится танковый фестиваль «Броня Танкограда»

В Челябинской области на 255-м межвидовом полигоне Центрального военного округа в субботу, 11 сентября, состоится Уральский танковый фестиваль «Броня Танкограда-2021»

В рамках фестиваля будут организованы реконструкции отдельных эпизодов танковых сражений Великой Отечественной войны и современных вооруженных конфликтов.

Посетителям фестиваля продемонстрируют современную и историческую автобронетанковую технику, фигурное пилотирование боевых танков Т-72Б3, а также статическую экспозицию более 30-ти современных боевых машин, стоящих на вооружении гвардейской танковой дивизии ЦВО, и свыше 20-ти исторических танков и автомобилей-экспонатов Челябинского тракторного завода: макеты двигателей типа В-2, которыми оснащалась военная техника времен Великой Отечественной войны, - тяжелые танки типа «ИС-3» и средние Т-34, истребитель танков ИСУ-152.

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, на площадке фестиваля будет работать мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Завершится мероприятие концертной программой творческих коллективов Челябинской области.

В патриотической акции примут участие военнослужащие гвардейской танковой дивизии ЦВО, предприятия оборонно-промышленного комплекса, представители фонда патриотического воспитания, Совета шефов воинских частей и военно-патриотические объединения Южного Урала.

Мероприятие начнется 11-го сентября в 13 часов. Ориентир - поселок Кумысный.