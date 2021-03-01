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В Челябинской области состоялись первые соревнования среди охотников-биатлонистов

В Челябинской области в минувшие выходные состоялись первые лично-командные соревнования по охотничьему биатлону. Состязания регионального уровня проводились на территории закрепленного охотничьего угодья «Таукаевское».

«Это первые подобные соревнования в нашем регионе. Надеюсь, что в следующем году мы проведем подобное мероприятие, которое поможет популяризировать охотничий биатлон как источник здорового образа жизни и пропаганды культуры охоты, а также повысить спортивное мастерство и навыки стрельбы у охотников-биатлонистов», - отметил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Как сообщает пресс-служба минэкологии региона, на старт соревнований по охотничьему биатлону в селе Таукаево вышли восемь команд, среди которых были местные охотники, а также команды-участницы из Копейска, Чебаркуля, Челябинска. Присоединились даже охотники из соседнего Щучанского района Курганской области, в том числе самый молодой участник соревнований - 26-летний Ринат Мухаметшин.

Самым старшим участником состязаний стал 82-летний местный житель Юрий Заварухин.

Независимо от системы и модели ружья патроны заряжались по одному на огневом рубеже. Команда из трех человек бежала в маскировочных комбинезонах на охотничьих лыжах, без лыжных палок.

Победители, занявшие призовые места, были награждены дипломами первой, второй и третьей степени от министерства экологии Челябинской области и призами. Также им были вручены льготные сертификаты на добычу косули.