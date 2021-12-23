В Челябинской области создают систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами

В Челябинской области по решению губернатора Алексея Текслера будет создана система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

Соответствующую дорожную карту подписал глава региона.

Глава региона подписал соответствующе распоряжение и утвердил дорожную карту.

На реализацию мероприятий из федерального и областного бюджетов в 2022 году выделено порядка 149 миллионов рублей.

«Ключевая роль государства сегодня заключается в том, чтобы удовлетворить базовый запрос людей на заботу и защиту, — подчеркнул Алексей Текслер. — На практике это означает реальную заботу в сфере социальной защиты, в том числе уважение и внимание к пожилым людям, к людям с ограниченными возможностями, а также к людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации».

В 2022 году программа будет запущена в пяти пилотных территориях: Сатке, Златоусте, Озерске, Магнитогорске, Челябинске. Услуги по уходу на дому будут получать 265 южноуральцев. С этой целью в комплексных центрах соцобслуживания будут трудоустроены 150 сиделок по всей области. Услуги будут предоставляться не менее четырех часов в день семь дней в неделю.

Пилотными стационарными учреждениями в рамках проекта станут дома-интернаты для престарелых и инвалидов Магнитогорска и Озерска. Здесь для проживающих организуют стационарное социальное обслуживание, отвечающее всем современным требованиям.

Юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр поставщиков соцуслуг, получат субсидии на возмещение затрат на предоставление услуг сиделками в форме соцобслуживания на дому.